Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Çocukta bağımlılığın altyapısı 1-2 yaşlarında oluşuyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Çocukta bağımlılığın altyapısı 1-2 yaşlarında oluşuyor

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çocukların 1-2 yaşından itibaren eline verilen tableti yanlış, bilinçsiz ve rehbersiz kullanmasından dolayı bağımlılık konusunda bir altyapısı oluştuğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 09:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukta bağımlılığın altyapısı 1-2 yaşlarında oluşuyor

        Yeşilay Konya Şubesi Yeşilay Danışma Merkezi danışanlarının eserlerinin bulunduğu sergi açılışı için kente gelen Dinç, Yeşilayın 106 yıldır çeşitli bağımlılıklarla mücadele ettiğini belirtti.

        Bakıldığında 106 yıl önceki şartlarla bugünkü şartların çok değiştiğini, tehlike ve tehdidin arttığını vurgulayan Dinç, bu durumun bütün dünyada çok büyük sıkıntı olduğunu dile getirdi.

        Dinç, bu dönemde daha fazla çalışmaları, daha fazla insanı koruma ve kurtarma noktasında faaliyetleri yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade etti.

        Son yılların gündemi olan kumar bağımlılığıyla mücadele için ciddi çalışmalar yürüttüklerine değinen Dinç, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili olarak da zorunlu tedavi konusunda girişimlerin olduğunu, yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

        REKLAM

        Dinç, sosyal medya ve oyun bağımlılığı konusunda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Sağlık Bakanlığımızın tütünle alakalı, özellikle içmeyenlerin haklarını koruma noktasında çok önemli düzenlemesi var. O da yakın zamanda Meclis'ten çıkacak" dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları çalışma kapsamında anaokulundan itibaren akran eğitimleri, Yeşilay kampları, Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligleri üzerinden çocukları ve gençleri bağımlılıklara karşı koruyacak programlar yaptıklarını anlatan Dinç, bağımlılıktan koruyan aile modeliyle 3 milyon anne babaya ulaştıklarını anlattı.

        "DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR DA BÜYÜK SORUN"

        Dinç, önceden "bağımlılık" denildiğinde sigara, içki ve uyuşturucu gibi kimyasal bağımlılıkların akla geldiğini ancak şimdi davranışsal bağımlılıkların da büyük sorun olduğunu vurgulayarak, "Davranışsal bağımlılıklardan şu anda en çok ızdırap çektiğimiz konu kumar bağımlılığı" dedi.

        Çocukta bağımlılığın altyapısının dikkat edilmediğinde 1-2 yaşlarında oluştuğuna dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti: "Çocukların (tableti) yanlış, bilinçsiz ve rehbersiz kullanmasından dolayı bir altyapısı oluyor. Yani 1 yaşından 2 yaşından itibaren bebeklere, çocuklara tabletler veriliyor. Oradan bir alışkanlık gelişiyor. İçerik anlamında karşılarına ne çıktığı kontrol edilmiyor. Süre anlamında ne kadar kullandıkları kontrol edilmiyor. Bu sefer bağımlılık gelişmesiyle alakalı çok büyük bir risk oluyor. O yüzden biz anaokullarına kadar eğitimlerimizi indirdik ama yeterli değil. Şu anda sahadan gelen talep daha da aşağıya inilmesi ama 1 yaşındaki, 2 yaşındaki çocuğa eğitim vermek mümkün değil. Anne babalara bu noktada eğitim vermek lazım."

        Ekran süresi kısıtlamasının tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Dinç, çocukların geniş aile, komşu gibi sosyal çevreyle irtibat halinde olmasının ekrandan uzaklaşmasına yardımcı olacağını ifade etti.

        "HİÇBİR BAĞIMLILIK MASUM DEĞİLDİR"

        Bağımlılıkların birbirini tetiklediğini belirten Dinç, sözlerini şöyle tamamladı: "Sigara olmayınca ötekiler zaten olmuyor çünkü bu iş genelde sigarayla başlıyor. Oradan maddeye, diğer bağımlılıklara geçiyor. Bağımlılık yapısal bir problemdir. O problem bünyeye girdikten sonra diğer bağımlılıklara bulaşmak çok fazla kolaylaşır, mümkün olur, risk artmış olur. Biz buna 'çapraz bağımlılık' diyoruz. Şunu çok net biliyoruz, bir insan bir şeye bağımlı olduysa başka bir şeye çok net bağımlı olur. Dolayısıyla hiçbir bağımlılık masum değildir çünkü diğerine geçişle alakalı çok büyük bir risk taşıyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 4 Mart 2026 (İran'ın Savaş Stratejisi Ne Anlatıyor?)

        Savaşın 5. günü: ateş çemberi büyüyor. İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı. Füze Türk Hava Sahasına nasıl yöneldi? İran füzesi rotasından mı saptı? İran ABD'ye ne zarar verdi? ABD doğrudan kara savaşına girer mi? ABD ordusu İran'a girer mi? İran saldırılara ne kadar dayanabilir? İran'ın savaş strate...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        16 bin liradan kaçtı ama...
        16 bin liradan kaçtı ama...
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Hukuki süreci başlattı
        Hukuki süreci başlattı
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!