'Çoğunlukla Bazen' seyirciyle buluşuyor
Avustralyalı oyun yazarı Kendall Feaver'ın ödüllü oyunu "Çoğunlukla Bazen"; Barış Gönenen rejisi ile sahnede. Oyun; 4 Şubat'ta Baba Sahne'de, 11 Şubat'ta Ara Sahne'de ve 21 Şubat'ta Atlas 1948 Sineması'nda sahnelenecek
H6 ACT ve Ara Sahne yapımı “Çoğunlukla Bazen” sahnelenmeye başladı. Avustralyalı oyun yazarı Kendall Feaver’ın kaleme aldığı oyunu Barış Gönenen’in yönetirken; Selen Uçer, İdil Yener, Sena Kurdoğlu ve Ulaşcan Kutlu yer alıyor.
Çoğunlukla Bazen; sekiz yaşında babasının ölümünden sonra ilaçlar ve doktorlarla iyileştirilmeye çalışan Anna’nın on sekiz yaşındayken geçtiği dönemi gözler önüne seriyor. Psikiyatri biliminin küçük bir çocuğun gelişimi üzerindeki etkisini tartışan Çoğunlukla Bazen, 4 Şubat’ta Baba Sahne’de, 11 Şubat’ta Ara Sahne’de ve 21 Şubat’ta Atlas 1948 Sineması’nda sahnede olacak.