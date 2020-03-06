Çok zayıflatan diyet listeleri - Trend diyetler nelerdir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Çok zayıflatan diyet listeleri - Trend diyetler nelerdir? Yeni trend diyetler

Bir çok insanın en büyük problemlerinden birisi haline gelen kilo sorunu,hayatımızı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Özellikle kadınlar kilo almaktan sitem duyuyorlar.Kilo nasıl verilir? Popüler diyetler nedir? Popüler diyet listeleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Çok zayıflatan diyet listeleri - Trend diyetler nelerdir?

Kilo sorunu insanların en büyük sorunları haline geldi. Özellikle kış aylarında alınan kiloyu vermek çok zor olmuş durumda.  Özellikle kadınlar yaz aylarında daha fit görünmek isterler. Bilinen en etkili diyetler nelerdir? Sağlıklı bir şekilde kilo nasıl verilir? En başarılı diyet listeleri nedir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

POPÜLER DİYETLER NELERDİR?

Dukan Diyeti;

Dukan Diyeti, 4 ana safhaya ayrılır yüksek proteinli ve  düşük karbonhidrat içeren bir diyet listesidir. Fransız beslenme uzmanı Dr.Pierre Dukan,  et hariç olmak üzere her şeyi yemekten vazgeçerek kilo vermek isteyen obez bir insandan esinlenerek bu diyeti yazmıştır. Diyet, 4 aşamadan oluşmaktadır: Atak evresi, koruma evresi, güçlendirme evresi ve seyir  evresidir.

Atak evresi (1 – 7 gün): Bu diyete, yağsız protein ve güne 1.5 yemek kaşığı yulaf yiyerek başlanır.

Koruma evresi (Belirsiz): Temel kurallara uyulur, ancak ağırlık sabit kaldığı sürece kurallar gevşetilebilir. Yulaf kepeği günde 3 yemek kaşığına çıkartılabilir.

Seyir evresi (1 – 12 ay): Bir gün yağsız proteinler, günde 2 yemek kaşığı yulaf yiyerek, nişasta bulunmayan sebzeler yiyerek devam edilir. Bu aşama gerçek ağırlık kaybının yaşandığı aşamadır.

Güçlendirme evresi (Değişken): Sınırsız yağsız protein ve sebzeler, bazı karbonhidratlar ve yağlar, haftada sadece bir gün yağsız protein ve günde 2.5 yemek kaşığı yulaf kepeği yenilen, süresi değişkenlik gösterebilen bir aşamadır.

Hollywood Diyeti;

Bu diyet, 3 ana ve 1 ara öğün önermektedir. Şekerli yiyecekler kesinlikle tüketilmemeli, saat 20:00’den itibaren kesinlikle bir şey yenilmemelidir. Yenilen besin sadece bir tabak tüketilmelidir.Bu diyette patates, pirinç, havuç, muz, ananas, işlenmiş şeker, işlenmiş tüm beyaz un ürünleri, alkol ve dondurma yer almamaktadır.

İsveç Diyeti;

İsveç Diyeti, tamamen protein tüketmeye odaklanmış bir diyet türüdür. İsveç Diyetinin hedefi özellikle yüksek protein tüketme ile metabolizmayı hızlandırma ve buna bağlı olarak ani kilo verdirme üzerinedir. Bu diyette kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler başında gazlı içecekler gelmektedir.

Karatay Diyeti;

Hepimizin tanıdığı doktor Karatay  tüm şeker ve şekerli gıdalar, tatlandırıcılar, diyabetik ürünler, tahıl unu ve bunlar ile hazırlanmış besinler, ekmek, kavrulmuş kuruyemişler, pişmiş havuç, patates, pirinç, üzüm, kavun, karpuz, incir, hazır alınan tavuk, salam, sosis, sucuk ve yumurta, diyet ve light içecekler dahil her türlü meşrubat, neskafe, alkollü içecekler, ayçiçek yağı, hazır katı yağlar yasaktır.

KETOJENİK DİYETLER

Son yıllarda fazlasıyla popüler olan Beth Auguste ketojenik diyeti kilo vermek için faydalı olabileceğini düşünüyor olsak bile uzun süreli ketojenik diyet uygulamayı tavsiye edilmiyor. Diyetisyen Rachel Fine da ketojenik diyet hakkında kişilerin dikkatli olması gerektiğine değiniyor ve doktor kontrolü olmadan ketosis sürecini manipüle etmenin doğru olmayacağını söylüyor. Rachel Fine, yağ yakımını diyet ile manipüle etmektense egzersiz ile yağ yakımını arttırmayı öneriyor. Fine yağ metabolizması ve karbonhidrat metabolizmasının bir arada işlediğini ekliyor.

SON TREND DİYETLER 

Bitkisel protein ağırlıklı beslenme diyeti;

Birçok sağlık uzmanı bitkisel ağırlıklı beslenme diyetinin bu yılın yeni trendi olacağını söylüyorlar. Daha az hayvansal gıda bulunan bu beslenme diyeti; Nohut, mercimek, yulaf, yer fıstığı, badem,çiya tohumu, bezelye,soya sütü gibi bitkisel protein kaynaklı besinler bulunur.

Sezgisel beslenme diyeti;

vücudunuz ve açlık-tokluk sinyalleriniz hakkında sizi uzmanlaştıran bir yeme sistemidir. Sezgisel beslenme,  ne zaman  ne yiyeceğiniz hakkında kurallar içermez. Sezgisel yeme sisteminde şu önemli ilkeler ön plana çıkar; Diyeti kafanızdan çıkarın,yemeğinizden keyif alın,vücunuza saygı duyun,tartıyı aklınızdan çıkarın.

Kenevire diyet;

Kanadalı diyetisyenler,kenevir diyetinin en başarılı diyetlerden olabileceğini düşünüyorlar.Bu diyet kenevir tohumu ve kenevir yağının kullanılması üzerine olan bir diyet çeşididir.

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! Koronavirüs (coronavirus) hangi ülkelere yayıldı? Koronavirüste can kaybı artıyor!
SAĞLIKKoronavirüs dünyaya yayılıyor! Kötü haberler peş peşe ...
Hollanda'da koronavirüsten ilk ölüm - Haberler
SAĞLIKHollanda'da koronadan ilk ölüm!
Koronavirüs Türkiye! İmamoğlu: "Yoğun dezenfekte çalışması yapıyoruz"
SAĞLIKİmamoğlu'ndan 'Koronavirüs' açıklaması!
Ölümcül bir damar hastalığı olan varisle ilgili doğru bilinen yanlışlar - Haberler
SAĞLIKBacak bacak üstüne atmak o ölümcül hastalığa neden ...
haberler - Tedavisini tamamlayıp 27 yıl sonra yürümek istiyor
SAĞLIKTedavisini tamamlayıp 27 yıl sonra yürümek istiyor
Son dakika haberler... Oytun Erbaş'tan çarpıcı corona virüsü açıklaması: Koronavirüs Türkiye’ye gelse bile... Haberler
SAĞLIKÇarpıcı koronavirüs açıklaması! Türkiye'ye gelse bile. ...
Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? 6 Mart Corona virüsü son durum
SAĞLIKCorona virüsü Türkiye'ye geldi mi?
Kantaron yağının faydaları nelerdir?
SAĞLIKKantaron yağının faydaları nelerdir?
Cilt lekesi nasıl gider? Cilt lekelerini gideren en doğal yöntemler
SAĞLIKCilt lekesi nasıl gider?
İmplantasyon nedir? Yerleşme kanaması ile adet kanaması nasıl ayırt edilir?
SAĞLIKHerkes bunu karıştırıyor...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X