Çok zayıflatan diyet listeleri - Trend diyetler nelerdir?

Kilo sorunu insanların en büyük sorunları haline geldi. Özellikle kış aylarında alınan kiloyu vermek çok zor olmuş durumda. Özellikle kadınlar yaz aylarında daha fit görünmek isterler. Bilinen en etkili diyetler nelerdir? Sağlıklı bir şekilde kilo nasıl verilir? En başarılı diyet listeleri nedir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

POPÜLER DİYETLER NELERDİR?

Dukan Diyeti;

Dukan Diyeti, 4 ana safhaya ayrılır yüksek proteinli ve düşük karbonhidrat içeren bir diyet listesidir. Fransız beslenme uzmanı Dr.Pierre Dukan, et hariç olmak üzere her şeyi yemekten vazgeçerek kilo vermek isteyen obez bir insandan esinlenerek bu diyeti yazmıştır. Diyet, 4 aşamadan oluşmaktadır: Atak evresi, koruma evresi, güçlendirme evresi ve seyir evresidir.

Atak evresi (1 – 7 gün): Bu diyete, yağsız protein ve güne 1.5 yemek kaşığı yulaf yiyerek başlanır.

Koruma evresi (Belirsiz): Temel kurallara uyulur, ancak ağırlık sabit kaldığı sürece kurallar gevşetilebilir. Yulaf kepeği günde 3 yemek kaşığına çıkartılabilir.

Seyir evresi (1 – 12 ay): Bir gün yağsız proteinler, günde 2 yemek kaşığı yulaf yiyerek, nişasta bulunmayan sebzeler yiyerek devam edilir. Bu aşama gerçek ağırlık kaybının yaşandığı aşamadır.

Güçlendirme evresi (Değişken): Sınırsız yağsız protein ve sebzeler, bazı karbonhidratlar ve yağlar, haftada sadece bir gün yağsız protein ve günde 2.5 yemek kaşığı yulaf kepeği yenilen, süresi değişkenlik gösterebilen bir aşamadır.

Hollywood Diyeti;

Bu diyet, 3 ana ve 1 ara öğün önermektedir. Şekerli yiyecekler kesinlikle tüketilmemeli, saat 20:00’den itibaren kesinlikle bir şey yenilmemelidir. Yenilen besin sadece bir tabak tüketilmelidir.Bu diyette patates, pirinç, havuç, muz, ananas, işlenmiş şeker, işlenmiş tüm beyaz un ürünleri, alkol ve dondurma yer almamaktadır.

İsveç Diyeti;

İsveç Diyeti, tamamen protein tüketmeye odaklanmış bir diyet türüdür. İsveç Diyetinin hedefi özellikle yüksek protein tüketme ile metabolizmayı hızlandırma ve buna bağlı olarak ani kilo verdirme üzerinedir. Bu diyette kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler başında gazlı içecekler gelmektedir.

Karatay Diyeti;

Hepimizin tanıdığı doktor Karatay tüm şeker ve şekerli gıdalar, tatlandırıcılar, diyabetik ürünler, tahıl unu ve bunlar ile hazırlanmış besinler, ekmek, kavrulmuş kuruyemişler, pişmiş havuç, patates, pirinç, üzüm, kavun, karpuz, incir, hazır alınan tavuk, salam, sosis, sucuk ve yumurta, diyet ve light içecekler dahil her türlü meşrubat, neskafe, alkollü içecekler, ayçiçek yağı, hazır katı yağlar yasaktır.

KETOJENİK DİYETLER

Son yıllarda fazlasıyla popüler olan Beth Auguste ketojenik diyeti kilo vermek için faydalı olabileceğini düşünüyor olsak bile uzun süreli ketojenik diyet uygulamayı tavsiye edilmiyor. Diyetisyen Rachel Fine da ketojenik diyet hakkında kişilerin dikkatli olması gerektiğine değiniyor ve doktor kontrolü olmadan ketosis sürecini manipüle etmenin doğru olmayacağını söylüyor. Rachel Fine, yağ yakımını diyet ile manipüle etmektense egzersiz ile yağ yakımını arttırmayı öneriyor. Fine yağ metabolizması ve karbonhidrat metabolizmasının bir arada işlediğini ekliyor.

SON TREND DİYETLER

Bitkisel protein ağırlıklı beslenme diyeti;

Birçok sağlık uzmanı bitkisel ağırlıklı beslenme diyetinin bu yılın yeni trendi olacağını söylüyorlar. Daha az hayvansal gıda bulunan bu beslenme diyeti; Nohut, mercimek, yulaf, yer fıstığı, badem,çiya tohumu, bezelye,soya sütü gibi bitkisel protein kaynaklı besinler bulunur.

Sezgisel beslenme diyeti;

vücudunuz ve açlık-tokluk sinyalleriniz hakkında sizi uzmanlaştıran bir yeme sistemidir. Sezgisel beslenme, ne zaman ne yiyeceğiniz hakkında kurallar içermez. Sezgisel yeme sisteminde şu önemli ilkeler ön plana çıkar; Diyeti kafanızdan çıkarın,yemeğinizden keyif alın,vücunuza saygı duyun,tartıyı aklınızdan çıkarın.

Kenevire diyet;

Kanadalı diyetisyenler,kenevir diyetinin en başarılı diyetlerden olabileceğini düşünüyorlar.Bu diyet kenevir tohumu ve kenevir yağının kullanılması üzerine olan bir diyet çeşididir.