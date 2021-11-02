Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme Kebabı tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Türk mutfağının et yemeklerinden biri olan çökertme kebabı yapışı

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Eti için:

300 gram dana kontrfile

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber



Et marinasyonu için:

1 adet küçük boy kuru soğan

1 adet rendelenmiş soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1/2 su bardağı süt

1 su bardağı soda

1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)

Kibrit patates için:

2 adet orta boy patates

1,5 su bardağı Ayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 adet rendelenmiş domates

Servisi için:

4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin.

Nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika kadar bekletin.

Sudan çıkarıp güzelce süzdükten sonra yağda kızartın ve servis tabağına alın.

Yoğurdu su ile biraz seyreltin ve içine sarımsakları ilave edin.

Dilerseniz 1 veya 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Daha sonra sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerine gezdirin.

İnceltilmiş ve bifteklik olarak doğranmış eti yüksek ateşte 5 dakika kadar kızartın.

Tavadan alınca ince ince doğrayın ve tekrar tavaya alıp kızgın yağda kavurun.

Üzerine de bir miktar baharat ve tereyağı ekleyin.

Kavrulunca patates ve yoğurdun üzerine yerleştirin.

Sıcak servis edin.