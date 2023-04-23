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Otoparka dönüştürüldü! Mahallelinin çöktü çökecek korkusu

İstanbul'da, metruk binanın üst katı otopark oldu. Mahalleli, üzerine birden fazla otomobil park edilen terk edilmiş binanın her an çökmesinden korkuyor

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DHA
  • Çöktü çökecek! Mahalleli diken üstünde

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Caddesi'nde bulunan metruk bina üstü otopark yapıldı. Çevre sakinleri eski ve bakımsız olduğu görülen binanın olası çökme riskinden dolayı endişe duyuyor.
  • Çöktü çökecek! Mahalleli diken üstünde

    Yayaların yoğun şekilde kullandığı bir merdivenin üst kısmındaki binanın üzerindeki otoparkta, araçların düşme riskine karşı önlem alınmaması da dikkat çekti.
  • Çöktü çökecek! Mahalleli diken üstünde

    Yoldan geçenler binanın üstündeki otoparkın fotoğraflarını ve videolarını çekiyor.
  • Çöktü çökecek! Mahalleli diken üstünde

    Öte yandan mahalle sakinleri ise, yetkililerin önlem almasını beklediklerini söyledi. Otoparkı işlettiği iddia edilen kişi görüntü alınmasına tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
  • Çöktü çökecek! Mahalleli diken üstünde

    "BİNA DOLGU, TEHLİKELİ GÖRÜNÜYOR AMA DEĞİL"

     

    Otopark'ın İşlettiği iddia edilen kişi, "O bina dolgu, 3 senedir oraya araba çekiyoruz. Bina tehlikeli görünüyor ama insnalar içini bilmiyor. Yorumları görüyorum. Biz orayı elle doldurduk, gidip içersine bakın. Dolgu olduğunu göreceksiniz. Dış sıvası kötü, yeni binada bile oluyor. İnsan öyle sanıyor ama öyle değil. Bir de aracı sıfıra sıfır yanaştırıyoruz. Orası kullanım alanı ve otopark, evet. Ayrıca oto yıkama kullanıım alanı.
  • Çöktü çökecek! Mahalleli diken üstünde

    Sevim Sezer, "Ben 3 yıldır bu apartmanda oturuyorum. Bu araçların buraya konulması tehlikeli, her daim izliyorum, buraya nasıl park edebiliyorlar diye. Korkunç bir şey oradan araçlar her an düşebilir. Tüm turistler bu alanın fotoğrafını çekiyor ve şaşırıyorlar. Tehlikeli bir durum. Muhtarlığın vs haberi var mı, yok mu? Bilmiyorum. Duydum suç duyurusunda bulunulmuş, ceza verilmiş. Hatta ceza kapatılmış. Para cezası ödenmiş güya. Bu ne kadar etkili olabilir bilmiyorum. Bence ceza verilmemeli, kapatılmalı bu otopark. Bu tür yerler mühürlenmeli. Evimin camı o alana bakıyor ve her defasında milim milim geliyor. Ben dehşetle bakıyorum bu duruma bazen çığlık attığım oluyor. Santim ile ayarlıyorlar, ben korkuyorum. Bu durum tehlikeli hatta o binada dışarda kalan insanlar kalıyor zaman zaman. Onu şimdi kapadılar. Bir gün duman çıkıyordu ben işe giderken, yangın çıktı diye ihbarda bulundum muhtara. Genelde oradaki insanlar alkollü oluyor, yanabilirler. İçerde kağıt kartonda yatıyorlar. Her türlü açıdan tehlike arz ediyordu. Ben orayı kapattırdım, sıvadılar ve kimse giremiyor" dedi.
  • Çöktü çökecek! Mahalleli diken üstünde

    Mahalle sakinlerinden Zafer Çelikol ise "Köhne bir binanın çatısına bu şekilde araba park ediliyor. Buradan geçenler oluyor, çocuklar altında oynuyor. Her an bir şey olabilir. Burası çökse ne olacak? 2-3 gün önce Karaköy'de bir bina çöktü. Burası çökse ve insanların üstüne düşse ne olacak? Buraya belediye veya bir görevli gelip, burayı kapatın araba park edemezsiniz diyemez mi?" ifadelerini kullandı.
  • Çöktü çökecek! Mahalleli diken üstünde

    Mahalle sakini Deniz S. ise "Bana çok tehlikeli geliyor çünkü çocuklar da var burada. Geçtiğimiz alana çok yakın. Hafif bir dikkatsizlik, geri vitese takma arabayı düşürebilir ve insanların can sağlığı için de çok tehlikeli. Bir bariyer yapılmalı buraya" diye konuştu.

    Beyoğlu Belediyesi tarafından ise "Otopark ve oto yıkama faaliyeti yapan işletme mühürlendi, ancak mührü kırıp tekrar faaliyete devam etti. İşletme hakkında daha önce 2 kez de mühür kırmadan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" açıklaması yapıldı.

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