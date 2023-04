Sevim Sezer, "Ben 3 yıldır bu apartmanda oturuyorum. Bu araçların buraya konulması tehlikeli, her daim izliyorum, buraya nasıl park edebiliyorlar diye. Korkunç bir şey oradan araçlar her an düşebilir. Tüm turistler bu alanın fotoğrafını çekiyor ve şaşırıyorlar. Tehlikeli bir durum. Muhtarlığın vs haberi var mı, yok mu? Bilmiyorum. Duydum suç duyurusunda bulunulmuş, ceza verilmiş. Hatta ceza kapatılmış. Para cezası ödenmiş güya. Bu ne kadar etkili olabilir bilmiyorum. Bence ceza verilmemeli, kapatılmalı bu otopark. Bu tür yerler mühürlenmeli. Evimin camı o alana bakıyor ve her defasında milim milim geliyor. Ben dehşetle bakıyorum bu duruma bazen çığlık attığım oluyor. Santim ile ayarlıyorlar, ben korkuyorum. Bu durum tehlikeli hatta o binada dışarda kalan insanlar kalıyor zaman zaman. Onu şimdi kapadılar. Bir gün duman çıkıyordu ben işe giderken, yangın çıktı diye ihbarda bulundum muhtara. Genelde oradaki insanlar alkollü oluyor, yanabilirler. İçerde kağıt kartonda yatıyorlar. Her türlü açıdan tehlike arz ediyordu. Ben orayı kapattırdım, sıvadılar ve kimse giremiyor" dedi.