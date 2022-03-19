Çalışmalarının meyvelerini aldıklarını belirten Kalali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tanıtım çalışmalarımızın devamında Zahir Sıradağları dünyadaki kültür ve medeniyet turizmi alanında en iyi 6 yer arasında gösterilmesini sağladık. Burada çöl ve dağların arasında yer alan saraylara ek olarak daha önce kiler olarak kullanılan odaların yanı sıra bölgede 38 misafirhane mevcut. 200 milyon yıldan eski jeolojik kalıntıların yer aldığı bu bölgede, 194 km boyunca kesintisiz devam eden Tunus’un en uzun yürüyüş parkuru yer alıyor."