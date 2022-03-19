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Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

Tunus'un güneyindeki Zahir Sıradağları, dünyanın en iyi 100 sürdürülebilir turizm destinasyonu arasında yer alıyor

AA
  • 01
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Tunus’ta doğa ve kültür turizminin parlayan yıldızı Zahir Sıradağları, dünyanın sayılı sürdürülebilir turizm destinasyonları arasında gösteriliyor. AA'nın haberine göre ülkenin güneyindeki geniş çöl bölgesinde uzanan Zahir Sıradağları, en yüksek noktası 689 metre olan nadir yağış alan alçak dağ oluşumları arasında sayılıyor.
  • 02
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Bölge, 12 etaptan oluşan 194 kilometrelik yürüyüş parkuruyla son yıllarda doğa ve kültür turizminde öne çıkıyor.
  • 03
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    DÜNYANIN EN İYİ 100 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ

    Tunus Turizm Bakanlığı, 2014'ten bu yana İsviçre devleti ile ortaklaşa bu bölgenin sürdürülebilir turizm destinasyonları arasındaki yerini pekiştirmesi amacıyla birçok tanıtım faaliyeti düzenledi.
  • 04
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    İki ülkenin tanıtım atağının ardından 2021'de Zahir Sıradağları eteklerinin yer aldığı bölge, doğa ve kültürel turizm alanında dünyanın en iyi 100 sürdürülebilir turizm destinasyonu arasına girdi.
  • 05
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Avrupa Sahil Ülkeleri Birliğine bağlı Hollanda merkezli Dünya Yeşil Destinasyonlar Örgütü tarafından dünyadaki en iyi 100 sürdürülebilir yeşil destinasyon arasında gösterilen Zahir Sıradağları etekleri, aynı organizasyon tarafından 2022’de düzenlenen turizm yarışmasında da en iyi 100 Yeşil Destinasyon Öyküsü Ödülü aldı.
  • 06
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Tunus’un uluslararası kamuoyunda tanınmasına katkı sağlayan Zahir Sıradağları, her geçen gün popülerliğini arttırarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
  • 07
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    BÖLGE HALKINA İŞ İMKANI SAĞLADI

    Bölgede turist sayısının artmasının ardından bölge halkı da turizm sektöründe iş imkanlarına sahip olmaya başladı. Evini yerli ve yabancı turistlere açan bölge sakinlerinden Fatıma et-Talbi turizm sektörüne nasıl başladığını anlattı.
  • 08
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Evini misafirhaneye çevirmeden önce hurmadan yaptığı pekmezi ve evde dokuduğu kilimleri turistlere satarak geçimini sağladığını söyleyen Talbi, "Yerli ve yabancı turistler bölgeyi gezerken, buradaki halkın nasıl yaşadığını da öğrenmek istiyor. Evimizde misafir ettiğimiz ziyaretçilere yerel baharatlarla tatlandırdığımız yemeklerden ikram ediyoruz. Her faaliyetimizi bizimle yaşayan turistlerle yapıyoruz" dedi.
  • 09
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Çöle gelen turistlerin mutlaka konaklamak istediklerini belirten Talbi, "Çölün ortasında uyumak hem de yerel halkın yaşadığı ortamda bulunmak onlara farklı bir deneyim yaşatıyor" diye konuştu.
  • 10
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    BÖLGEYİ DÜNYAYA TANITMA ÇALIŞMALARI

    Uluslararası örgütler tarafından son yıllarda düzenlenen yarışmalarda iyi dereceler alan Zahir Sıradağları'nın dünya çapında tanınırlığı büyük ölçüde arttı.

     
  • 11
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Tunus Otantik Turizm Üniversitesi Dekanı Muhammed el-Hadi el-Kalali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Sürdürülebilir Turizm Enstitüsünün gözetiminde uluslararası yarışmalara katılmak için turizm tanıtımı konusunda uzmanlaşmış bir Alman danışmanlık ajansı Yeşil Hedef Organizasyonu ile çalışmaya başladık. Organizasyonun yardımı ile yarış için gerekli birçok kriter vardı, onları adım adım geçerek Zahir Sıradağları'nı dünyanın en iyi 100 turistik destinasyonu listesinde yer almasını sağladık" dedi.

     
  • 12
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Çalışmalarının meyvelerini aldıklarını belirten Kalali, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Tanıtım çalışmalarımızın devamında Zahir Sıradağları dünyadaki kültür ve medeniyet turizmi alanında en iyi 6 yer arasında gösterilmesini sağladık. Burada çöl ve dağların arasında yer alan saraylara ek olarak daha önce kiler olarak kullanılan odaların yanı sıra bölgede 38 misafirhane mevcut. 200 milyon yıldan eski jeolojik kalıntıların yer aldığı bu bölgede, 194 km boyunca kesintisiz devam eden Tunus’un en uzun yürüyüş parkuru yer alıyor."
  • 13
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    BERBERİ MİRASI

    Tunus güneyinde genel olarak Berberi kültürünün hakim olduğu Tatavin, Touzer, Douz gibi şehirler yer alıyor. Sanayi ve ticaretten yoksun olan bu kentlerde geleneksel yöntemlerle tarımsal faaliyetler yapılıyor. Özellikle zeytin ağaçlarının yoğun olduğu bu çorak topraklarda Berberi (Amaziğ) kültürü hakim.
  • 14
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Özgür Adam anlamına gelen Berberi kelimesine ithafen Berberiler denilen bölge halkı, eski çağlardan beri kendilerini kışın soğuğundan ve yazın sıcağından koruyan dağlarda yaşamayı tercih etmiş.

     
  • 15
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Kuzey Afrika’daki Berberiler, tarihin başlangıcından beri kimliklerini benimsedikleri ve yaşadıkları coğrafi bölge anlamına gelen Tamazgha olarak adlandırılıyor.

     
  • 16
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Günümüzde kullanılan Amaziğ, Tamazgha, Berber ve Berberi isimleri hep bu bölgede yaşayan halklara işaret ediyor. Resmi olmayan rakamlara göre Tunus'ta yaklaşık 600 bin Berberinin yaşadığı tahmin ediliyor.

     
  • 17
    Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

    Berberilerin çoğu günümüzde kültürlerini koruyabildikleri Matmata, Tamazret, Zarawa ve Tagut bölgelerinde kabileler şeklinde yaşıyor. Zahir Dağı eteklerinde de yaşayan Berberiler, günümüze kadar korudukları kültürlerini tüm dünyadan gelen ziyaretçilere tanıtma fırsatı buluyor.

     

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