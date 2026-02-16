Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Çöl tozu alarmı! Akciğere zarar veriyor | Sağlık Haberleri

        Çöl tozu alarmı! Akciğere zarar veriyor

        Kuzey Afrika üzerinden gelen yoğun toz taşınımının Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması bekleniyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, "Bu durum, özellikle solunum sistemi açısından ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Çöl tozları yalnızca kum taneciklerinden oluşmaz. Yapılan araştırmalar, bu partiküllerin akciğer dokusunda hücrelere zarar veren ve iltihaplanmayı artıran bir etki oluşturduğunu gösteriyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:02 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöl tozu alarmı! Akciğeri böyle etkiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Libya üzerinden havalanarak atmosferin üst katmanlarında taşınan çöl tozlarının, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olabileceği öngörülüyor. Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, bu süreçte özellikle solunum yolu hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

        Çöl tozlarının masum olmadığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, bu partiküllerin akciğer sağlığı üzerindeki etkileri hakkında şöyle konuştu: “Çöl tozları yalnızca kum taneciklerinden oluşmaz. Yapılan araştırmalar, bu partiküllerin akciğer dokusunda hücrelere zarar veren ve iltihaplanmayı artıran bir etki oluşturduğunu gösteriyor. Tozlar, ağır metaller, polenler ve mikroorganizmalar taşıyabiliyor. Bu tozlar, solunum yoluyla akciğerlerin en derin noktalarına kadar ulaşıyor.”

        REKLAM

        "GİZLİ ASTIM RİSKİ"

        Toz taşınımının etkili olduğu dönemlerde acil servis başvurularında artış yaşandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, şu uyarıda bulundu: “Güncel bilimsel çalışmalar, yoğun toz maruziyetinin yalnızca astım ve KOAH gibi mevcut solunum hastalıklarını tetiklemediğini, sağlıklı bireylerde bile yeni tanılı astım gelişimine zemin hazırlayabildiğini gösteriyor. Hava yollarında oluşan bu hassasiyet ve iltihaplanma, toz bulutları dağıldıktan sonra dahi haftalarca sürebiliyor.”

        TOZLU HAVALAR İÇİN 5 ÖNERİ

        Özellikle çocuklar, yaşlılar ile kalp ve akciğer hastalarının bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, çöl tozunun etkili olduğu günlerde alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

        Pencereleri kapalı tutun: Dış ortam havasının iç mekana girmesini sınırlayın.

        Maske kullanın: Dışarı çıkmak zorunda kalanlar cerrahi maske, tercihen N95 maske kullanmalı.

        Klima ayarlarını kontrol edin: Araçlarda ve kapalı alanlarda hava sirkülasyonu dışarıdan hava alacak şekilde değil, iç hava dolaşımı modunda olmalı.

        Derin nefes gerektiren aktiviteler, zararlı partiküllerin akciğerlere daha fazla ulaşmasına neden olur.

        Risk grupları evde kalmalı: Bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalı.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Seferihisar'da butik otelde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        İZMİR'in Seferihisar ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında dumandan etkilenen Emine Ayten (46) hayatını kaybetti, eşi polis memuru Mehmet Ayten (50) ise hastanede tedaviye alındı. Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle otele geldikleri öğrenildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi