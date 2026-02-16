Çöl tozu alarmı! Akciğere zarar veriyor

Libya üzerinden havalanarak atmosferin üst katmanlarında taşınan çöl tozlarının, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olabileceği öngörülüyor. Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, bu süreçte özellikle solunum yolu hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Çöl tozlarının masum olmadığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, bu partiküllerin akciğer sağlığı üzerindeki etkileri hakkında şöyle konuştu: “Çöl tozları yalnızca kum taneciklerinden oluşmaz. Yapılan araştırmalar, bu partiküllerin akciğer dokusunda hücrelere zarar veren ve iltihaplanmayı artıran bir etki oluşturduğunu gösteriyor. Tozlar, ağır metaller, polenler ve mikroorganizmalar taşıyabiliyor. Bu tozlar, solunum yoluyla akciğerlerin en derin noktalarına kadar ulaşıyor.”

"GİZLİ ASTIM RİSKİ"

Toz taşınımının etkili olduğu dönemlerde acil servis başvurularında artış yaşandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, şu uyarıda bulundu: “Güncel bilimsel çalışmalar, yoğun toz maruziyetinin yalnızca astım ve KOAH gibi mevcut solunum hastalıklarını tetiklemediğini, sağlıklı bireylerde bile yeni tanılı astım gelişimine zemin hazırlayabildiğini gösteriyor. Hava yollarında oluşan bu hassasiyet ve iltihaplanma, toz bulutları dağıldıktan sonra dahi haftalarca sürebiliyor.”