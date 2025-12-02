Habertürk
        Haberler Dünyadan Colin Farrell parkta sabah koşusunda - magazin haberleri

        Colin Farrell parkta sabah koşusunda

        Ünlü oyuncu Colin Farrell, formunu korumak için Los Angeles'ta bir parkta sabah koşusunda görüldü

        Giriş: 02.12.2025 - 10:09 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:09
        Colin Farrell, sabah sporu yaparken görüntülendi. 49 yaşındaki 3 Altın Küre ödüllü oyuncu, formunu korumak için Los Angeles'taki bir parkta koşu yapmayı tercih etti.

        Siyah taytı ve mavi spor kıyafeti ile koşan ve başında beresi bulunan Colin Farrell, geçen yıl yoga dersi çıkışında çıplak üstüyle görüntülenmişti.

        Ünlü oyuncu, en son dijital platform için çektiği 'Ballad of a Small' filminin tanıtımı için kameraların karşısına geçti.

        'Büyük İskender', 'Azınlık Raporu', 'Telefon Kulübesi', 'True Detective', 'Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?', 'The Batman', 'The Banshees Of Inisherin' gibi önemli yapımlarda rol alan Colin Farrell'in Kim Bordenave ile ilişkisinden 2003 doğumlu, Polonyalı oyuncu Alicja Bachleda-Curuś ile ilişkisinden de 2009 doğumlu iki oğlu bulunuyor.

        Colin Farrell'in engelli oğlu James 22 yaşında
        Colin Farrell'in engelli oğlu James 22 yaşında

        Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda, 22 yaşındaki engelli oğlunu uzun süreli bakım tesisine yerleştirmeyi planladığını açıklamıştı.

        Daha önce oğlu James'e doktorların yanlış teşhis koyarak serebral palsi dediklerini, ama ardından Angelman sendromu teşhisi koyduklarını açıklamıştı. Sinir sistemini etkileyen nadir bir genetik bozukluk olan Angelman sendromu, ciddi fiziksel ve zihinsel engelliliğe yol açıyor.

        Colin Farrell, küçük oğlu Henry'yi zaman zaman etkinliklere götürüyor
        Colin Farrell, küçük oğlu Henry'yi zaman zaman etkinliklere götürüyor

        Yakın zamana kadar engelli oğlundan ayrıntılı olarak bahsetmeyen ve aile hayatını gizli tutan Colin Farrell, oğlunun hayattayken bakımı üzerinde kontrol sahibi olmak ve ona bir sosyalleşme bilinci vermek için uzun süreli bakım tesisine göndereceğini açıklamıştı.

