Colo_Colo - Palestino maçı ne zaman?

Colo_Colo ve Palestino, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:30. Colo_Colo 39 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Palestino 28 puanda ve 13. sırada. Colo_Colo son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Palestino son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 599 kodlu maçı oynayanlar; Colo_Colo galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, Palestino galibiyet oranı 3.40. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Colo_Colo son haftadaki Cobresal müsabasında 1-3 kazandı.

Palestino, CD Everton karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Colo_Colo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Colo_Colo, kendi sahasında 22 gol attı, 14 gol yedi.

Palestino, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Palestino 16 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ