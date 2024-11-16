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        Haberler Kültür-Sanat Conan O'Brien 2025 Oscar Ödülleri'ni sunacak

        Conan O'Brien 2025 Oscar Ödülleri'ni sunacak

        Gelecek yıl 97'ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri'ni, talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien sunacak. Oscar Ödülleri, Türkiye saatiyle 3 Mart'ta ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:16
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        Conan O'Brien 2025 Oscar Ödülleri'ni sunacak
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        Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2025'te düzenlenecek 97. Oscar Ödülleri törenini sunucu ve komedyen Conan O'Brien'ın sunacağını duyurdu.

        Akademi CEO'su Bill Kramer, "Conan O'Brien'ın bu yıl Oscar'ları sunmasından büyük heyecan ve onur duyuyoruz. Muhteşem mizahı, filmlere sevgisi ve canlı yayın tecrübesiyle törene liderlik etmek için mükemmel bir kişi" dedi.

        O'Brien Cuma günü yaptığı açıklamada, "Amerika bunu istedi ve şimdi gerçekleşiyor" açıklamasını yaptı.

        2002 ve 2006 yıllarında Emmy Ödülleri'ni sunan O'Brien ilk Oscar sunuculuğunu gerçekleştirecek.

        Oscar Ödülleri, Türkiye saatiyle 3 Mart'ta ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak.

        Ünlü komedyen, en çok Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien ve Conan adlı gece şovlarının sunucusu olarak tanınıyor.

        O'Brien televizyon sunuculuğu kariyerinden önce ise Saturday Night Live şovu ve The Simpsons dizisi için yazar olarak çalışmıştı.

        O'Brien, 2021'de gece şovlarından ayrıldı ve o zamandan beri Conan O'Brien Needs a Friend adlı bir podcast ve Conan O'Brien Must Go adlı bir seyahat programı hazırladı.

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        #Conan OBrien
        #oscar
        #2025 oscar ödülleri
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