Concordia Chiajna - Gaz Metan Medias maç önü

Romanya 1.Lig maçında Concordia Chiajna ile Gaz Metan Medias, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Concordia Chiajna 15 puanla 10. sırada, Gaz Metan Medias 21 puanla 5. sırada bulunuyor. Concordia Chiajna son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gaz Metan Medias, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 605. İddaa'da Concordia Chiajna kazanır 3.00, berabere biter 2.80, Gaz Metan Medias kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Concordia Chiajna son hafta oynanan Recaş maçında 0-1 yenildi.

Gaz Metan Medias, FC Botosani karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Concordia Chiajna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Concordia Chiajna, kendi sahasında 4 gol attı, 8 gol yedi.

Gaz Metan Medias, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gaz Metan Medias, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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