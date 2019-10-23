Contractubex jel krem nedir ve nasıl kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Contractubex; sivilce, cilt lekeleri, çatlaklar, ameliyat izleri ve yara izlerinin iyileştirilmesinde krem olarak kullanılan etkileyici ve hekimler tarafından önerilen bir ilaçtır. En büyük etkisi hücrelerin yenilenmesini sağlayarak hızlı bir iyileşme süreci sağlar. Contractubex krem en iyi iz geçiren kremdir.

Contractubex İlacının Kullanıldığı Yerler;

Ciltte herhangi bir rahatsızlık sonucu oluşan izlerin tedavisinde,

Derinin altında oluşan yumru şeklinde oluşan kitlelerin iyileştirilmesi için,

Kaza ve yanık sonrası kalan izlerin iyileştirilmesi için,

Ameliyat sonrası oluşan ameliyat izlerinin iyileştirilmesinde,

65 yaş üzeri erkeklerin ellerinde iz nedeniyle oluşan hareketsizlikler için kullanılmaktadır.

Contractubex Nasıl Kullanılır?

Ameliyat ve yara izleri için; günde 2 kez bölgeye uygulama yapılmalıdır. Hekimin önerdiği şekilde uygulamaya dikkat etmek gereklidir. Belirtilen orandan daha fazlasını kullanmayın. Unutulması halinde aklınıza geldiğinde kullanabilirsiniz. Yara izleri derin ise; ilacı sürdükten sonra gazlı bezle kapatabilirsiniz.

Sivilce izleri için; özellikle geceleri yatmadan önce cildi temizleyerek bir kere uygulamanız yeterli olacaktır. Fazla kullanmak yan etkileri açısından sakıncalı olabilmektedir. Gerekirse bir uzman hekime görünerek; önerisine göre kullanmanız sağlıklı olacaktır.

Contractubex Kullanımı Sakınca Yaratan Durumlar;

Alerjik bir reaksiyonunuz varsa ve bununla ilgili herhangi bir ilacı daha önce kullandıysanız hekiminize bildirmeniz gereklidir.

Paraben ilaçlara alerjisi olanlar için sakıncalıdır.

Heparin, Extractum, Allantoin ve Cepae gibi maddeler ilacın içeriğinde bulunur; bu maddeler karşı duyarlı olanlar kullanmamalıdırlar.

Contractubex’in Yan Etkileri

Kızarıklık, kaşıntı, yüzde şişlik ve nefes almada zorluk oluşması halinde ilacın kullanımı kesilmeli ya da bir hekime danışmalıdır. İlacın etkisi uzun süre kullanımı sonucu ortaya çıkmaktadır. O açıdan hiçbir yan etkisi olmadıysa 6 ay gibi bir süre kullanarak derin izler için etkili olmasını sağlayabilmek mümkün olacaktır.