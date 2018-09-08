Cordoba - Alcorcon maç önü

İspanya 2.Lig maçında Cordoba ile Alcorcon, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 1 puanlı Cordoba 21. sırada bulunuyor, Alcorcon 4 puana sahip ve 12. sırada. Cordoba, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Alcorcon, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 546 kodlu maçı oynayanlar; Cordoba galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, Alcorcon galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Cordoba önceki hafta Sevilla II mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Alcorcon ise Osasuna karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Cordoba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Cordoba, kendi sahasında 5 gol attı, 7 gol yedi.

Alcorcon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alcorcon, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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