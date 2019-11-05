Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Çörek otu; birçok faydası bulunan özellikle cilde büyük faydaları olan bir yağ türüdür. İçeriğindeki doymamış yağ asitleri sayesinde cildimizin ihtiyacını karşılamaktadır. Bunun dışında B1, B2, B6 vitaminlerini barındırmakta ve hücre yenilenmesini sağlamaktadır.
Çörek Otu Yağı Faydaları maddeler halinde
- Cildi gün içerisinde dış etkenlerden koruyarak, nefes almasını sağlamaktadır.
- Cilt lekelerinin giderilmesini ve cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olmaktadır.
- Masaj yoluyla ciltte meydana gelen çatlaklar üzerine uygulandığında etki ederek, düzelmesine fayda sağlar. Özellikle doğum sonrasında oluşan çatlaklar için kullanılabilmektedir.
- Zeytinyağı ile karıştırılarak cilde uygulandığında cildi besleyerek, kırışık görünümünün azalmasına ve diri bir cilde sahip olmaya fayda sağlamaktadır.
- Ciltte meydana gelen sedef, egzama ve mantar gibi rahatsızlıkların tedavisinde ve engellenmesinde yardımcıdır.
- Pamuk yardımı ile sivilce ve akne üzerine kompres yapılması oluşumları tedavi ederek, geçmesine yardımcı olmaktadır.
- Ciltte meydana gelen yaraların mikrop kapmadan kısa sürede iyileşmesini sağlamaktadır.
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