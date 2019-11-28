Çörek otunun faydaları nelerdir?

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Birçok yiyecekte kullanılan çörek otu yiyeceklere lezzet verirken sağlığımıza da katkıda bulunuyor. İlaç kullanmadan sağlığınıza iyi gelecek her şey çörek otunda bulunuyor. İçerisinde birçok mineral ve vitamin barındıran çörek otunun, yapılan bilimsel araştırmalara göre de faydaları kanıtlanmıştır.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

Kansere karşı korur.

Kan şekerini düzene sokar.

Kalbi korur.

Kanı sulandırır.

Romatizma ağrılarını dindirir.

İltihap giderici ve idrar söktürücüdür.

Depresyondan çıkmaya yardımcı olur.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Yorgunluğu alır.

Hazmı kolaylaştırır.

Alerji oluşumunu engeller.

Uykunun düzene girmesini sağlar.

Tıkalı olan kalp damarlarını açar.

Yemekleri hazmetmeyi kolaylaştırır.

Toksinlerden arındırır.

Yaraların iyileşmesini sağlar.

Ölü hücreleri temizler.

Adeti düzene sokar.

Hormonları dengeler.

Saç dökülmesini engeller.

Burun tıkanıklığını giderir.

Baş ağrısına iyi gelir.

Saçların beyazlamasını önler.

Diş ağrısı ve iltihaplarına iyi gelir.

Karaciğer yağlanmasını engeller.

Astıma iyi gelmektedir.

Mide hastalıklarına iyi gelir.

Depresyondan çıkmaya yardımcı olur.

HASTALIKLARA GÖRE ÇÖREK OTU TÜKETİM ŞEKİLLERİ

Romatizma:

İyice ezilmiş bir tatlı çörek otunu toz haline gelince kahve veya çayınıza ilave edip için.

Diş Ağrısı:

Çörek otunu sirke ile kaynattıktan sonra soğumasını bekleyin. Soğuyan çayı içerseniz diş ağrınız hafifleyecektir.

Mide Ağrısı:

Kavrulmuş çörek otu tohumlarını sabah ve akşam 1 çay kaşığı yiyebilirsiniz.

Sinir Hastalıkları:

Siniri ve depresyonu önlemek için çörek otunu her gün çiğ olarak tüketin.