Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. 9 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosuna göre vaka sayısı 209 bin 962'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.300 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 10 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?

10 TEMMUZ 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son 24 saate ait verilerin yer aldığı günlük koronavirüs tablosunu açıklıyor. Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunun genellikle saat 19.00'da civarında resmi Twitter hesabı üzerinden yapıyor. 10 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

9 TEMMUZ 2020 CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor."

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD SON DURUM KORONA VİRÜS

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 945 artarak 135 bin 869'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61 bin 738 artarak 3 milyon 222 bin 59'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 945 artarak 135 bin 869'a çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 762 bin 263 vakayla Brezilya, 798 bin 161 vakayla Hindistan ve 713 bin 936 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 425 bin 72 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 343 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 303 binden fazla vakayla California ve 241 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 40 milyon 164 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 426 bini geçti.

RUSYA SON DURUM KORONA VİRÜS

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 713 bin 936’ya, ölü sayısı 11 bin 17’ye ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 635 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 713 bin 936’ya yükseldi. Son iki haftadır ülkede günlük 6 bin civarında açıklanan vaka sayısı düşürülemiyor.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 174 artarak 11 bin 17’ye, iyileşen sayısı 7 bin 752 artarak 489 bin 68’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam ederken, yeni vakaların yüzde 25,2’sinde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 637 artarak 228 bine, ölü sayısı 28 artarak 4 bin 87’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 308 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 22 milyon 300 bini geçtiği bildirildi.

DSÖ Rusya Temsilciliğinden uyarı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vuynoviç, Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, son iki haftadır ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısının 6 binin altına düşmemesinin iyiye işaret olmadığını bildirdi.

Rusya’daki 145 milyon nüfusun yüzde 10’unun bile kurallara uymaması halinde salgının süreceğine işaret eden Vuynoviç, "Bu yüzden günde 6 bin kişi enfekte oluyor. Üzülüyorum, çünkü salgın önce düşmeye başladı, sonra yeniden sıçradı. Elbette salgın her yerde aynı seviyede değil. Moskova’da bile günlük 600 vaka sayısı bir haftadan fazladır aynı seviyede devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.