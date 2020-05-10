Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 137 bin 115 oldu. Koronavirüs sebebiyle 3.739 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 10 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739, iyileşen hasta sayısı 89 bin 480 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 605 test yapıldı, 1546 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 50 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411, vaka sayısı 137 bin 115 ve vefat sayısı 3 bin 739 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1168, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 628 ve iyileşen sayısı 89 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 276 BİN 253'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 276 bin 253´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 15 bin 500´e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 387 bin 259´a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 299´a yükselirken; vaka sayısı da 260 bin 117´ye çıktı.

İL İL VAKA SAYISI 9-10 MAYIS