Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 151 bin 615 oldu. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.199 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 20 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saate 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısının 151 bin 615 ve can kaybının 4 bin 199 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 382 test yapıldı ve 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1318 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 675 bin 517, vaka sayısı 151 bin 615 ve vefat sayısı 4 bin 199 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 882, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 455 ve iyileşen hasta sayısı 112 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 320 BİN 189'A YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 320 bin 189´a, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 894 bin 278´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 908 bin 111´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 709´a yükselirken; vaka sayısı da 278 bin 188´e çıktı.