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HaberlerSağlık
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Corona Türkiye tablosu il il 24 Nisan! Koronavirüs (corona virüs) Türkiye vaka sayısı, hayatını kaybedenler

Corona Türkiye tablosu ve vaka sayısı ve hayatını kaybedenler, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. Bakan Koca, dün resmi Twitter hesabı üzerinden corona virüs günlük tablosunu açıkladı. Son 24 saate ait veriler ise yine Bakan Koca tarafından bu akşam açıklanacak. İşte Türkiye coronavirüs tablosu ile 23 Nisan Corona virüs Türkiye vaka sayısı

Corona Türkiye haritası

Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. 24 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak. 

CORONA VİRÜS TABLOSU 24 NİSAN 2020

24 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 23 NİSAN 

23 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." dedi. 

 

2 BİN 491 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 101 BİN 790

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 40 bin 962 testten 3 bin 116'sı pozitif çıktı, 115 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 101 bin 790 oldu. Toplamda 2 bin 491 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 816, entübe edilmiş hasta sayısı 982 oldu. 18 bin 491 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

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