ABD medyası Cerrahpaşa'da: Burası Avrupa veya ABD gibi değil - Haberler

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ABD merkezli medya kuruluşu CNN International ekibi, İstanbul'da koronavirüsle mücadelenin merkez noktalarından olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki durumu haberleştirdi.

Hastanedeki yoğun bakım ünitesine giren ABD'li gazeteciler burada doktorlar ve hemşirelerle görüştü.

CNN muhabiri pozitif vakalardaki artışa rağmen hastanedeki durumun sürpriz bir şekilde kötü olmadığını belirtirken, "Burada ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde olduğu gibi koruyucu ekipman ve yatak sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.

Salgının durumuyla ilgili konuşan Dr. Yalım Dikmen, "Elimizden geleni yapmalıyız. Elimizde bir bulmaca var ve doğru parçayı doğru yere koymak için uğraşıyoruz. En iyisini düşünmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amerikan CNN televizyonunun yanı sıra geçtiğimiz hafta da İngiltere merkezli BBC'nin Türkçe servisi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne girmiş ve hastanedeki koronavirüsle mücadelenin bir gününü görüntülemişti.