Corona virüsü canlı haritası, Türkiye'de vaka sayısının 5'e yükselmesinin ardından vatandaşların sık sık ziyaret ettiği siteler arasında yer alıyor. Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve yüz binlerce vakanın bulunduğu virüsü takip etmek için, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor. Corona virüs haritası ve son durum haberimizde...

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 14 MART 2020

CORONA VİRÜSÜ 5 BİN 429 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Corona virüsü haritasına göre, 14 mart itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 145 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 429 olarak bildiriliyor.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA İKİNCİ ÜLKE İTALYA

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke yaklaşık 81 bin vaka ile Çin. Çin'i 17 bin 660 vaka ile İtalya takip ediyor. İran, Kore, İspanya ve Almanya'da sırayla Corona virüsün en çok görüldüğü ülkeler.

KARANTİNA ALTINDAKİ İTALYA'DA HALK BALKONLARDA ŞARKI SÖYLEDİ

İtalya'da evlerinde karantina altına alınan vatandaşlar, balkonlara çıkarak şarkılarla birbirine destek oluyor. Ülkede 3 hafta önce patlak veren koronavirüs salgınının bilançosu ise korkunç; 17 bin vaka, 1266 ölü.

Ülke genelinde uygulanan karantina koşulları sebebiyle evlerine kapanan İtalyanlar, sosyal medyadan "Her şey iyi olacak (Tutto andra bene)" etiketiyle yapılan çağrılarla saat 18.00'de evlerinden müzikler açarak birbirlerine destek oldu. Balkonlara çıkan vatandaşların enstrümanlar çalarak şarkı söyledikleri görüntüler

Bu arada İtalyanların, sağlık görevlilerine desteklerini belirtmek, koronavirüsle mücadelede gösterdikleri çabalara teşekkür jesti yapmak için pencere ve balkonlara çıkarak alkışlarla tempo tutacakları belirtildi.