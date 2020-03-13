"Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi?" sorusu geçtiğimiz günlerde cevap bulmuş ve ilk vakayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Bakan Koca bugün ikinci vakanın teşhisinin konulduğunu duyurdu. Dün akşam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'n başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından okulların 1 hafta tatil edilmesine ardından 1 hafta da uzaktan eğitim şeklinde devam edilmesine karar verildi. Üniversiteler ise 3 hafta boyunca tatil olacak. Spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurt dışı programları bir müddet ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Salı günü İstanbul'da Merkel ve Macron'la zirve toplantısı olacak. Corona virüsü ile ilgili son durum haberimizde.

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: TÜRKİYE'DE İKİNCİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının olduğunu açıkladı. Twitter'da açıklama yapan Bakan Koca, "Dün sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020

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CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE OKULLAR 1 HAFTA, ÜNİVERSİTELER 3 HAFTA TATİL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 4.5 saat süren 'corona virüs Toplantısı' sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın," İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. Eğitim-öğretime 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yönetimiyle evlerden devam edilecek. Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi. Üniversiteler 16 Mart'ta 3 hafta tatil edilecek" açıklamalarında bulundu.

SPOR MÜSABAKALARINA CORONA VİRÜSÜ AYARI

Şu anda Spor Bakanımız da toplantıdaydı. Kendisi de Futbol Federasyonu ve ilgililerle görüşecek. Bu hafta sonu itibarıyle başlaması önem arzediyor.Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Spor faaliyetlerinde kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum.

"KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINA ÇIKMASI İZNE TABİ OLACAKTIR"

Kamu görevlilerinin yurtdışı ziyaretleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi imzalandı. Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerin yurt dışına çıkması izne tabi olacaktır.

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU'NUN EŞİNDE CORONA VİRÜS

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Justin Trudeau, herhangi bir hastalık belirtisi göstermemesi nedeniyle şu aşamada test yaptırmayacak ancak önlem amaçlı 14 gün karantinada kalacak. Kanada Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Trudeau çiftinin Kovid-19 şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya aldığı duyurulmuştu.

İSPANYA KABİNESİNDE İKİNCİ CORONA VİRÜS VAKASI!

İspanya'da Eşitlik Bakanı İrene Montero'da Kovid-19 çıkmasının ardından Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'ın da test sonucu pozitif çıktı. İspanya'da son resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 86 olurken, toplam vakanın 3 bin 100'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.

ÇİN: CORONA VİRÜSÜ SALGININI VUHAN'A ABD ORDUSU GETİRMİŞ OLABİLİR

Sözcü Cao, Twitter'daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Kovid-19 saptandığı sözlerini aktardı. Cao, CDC'nin bu açıklamayla yakalandığını ima ederek, ilk hastanın ABD'de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığını sordu. Sözcü Cao, "(Kovid-19) salgını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullandı.