Corona virüsü canlı harita, Türkiye'de ikinci vakanın da açıklanmasının ardından gündeme geldi. Corona virüsü kontrol altında tutmak ve gerekli tedbirleri alabilmek için oldukça önemli bir kaynak olan Corona virüs haritası, Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacıların çabaları sonucu ortaya çıktı. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor. Corona virüs haritası haberimizde

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE)

CORONA VİRÜS'TEN ÖLENLERİN SAYISI 4 BİN 720

Corona virüsü haritasına göre, 13 mart sabahı itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 128 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 720 olarak bildiriliyor.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA İKİNCİ ÜLKE İTALYA

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke yaklaşık 81 bin vaka ile Çin. Çin'i 12 bin 462 vaka ile İtalya takip ediyor. İran, Kore, Fransa ve İspanya'da sırayla Corona virüsün en çok görüldüğü ülkeler.