Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de ilk resmi koronavirüs vakasının görülmesinin ardından dün 16 Mart’tan itibaren okullar bir hafta tatil edildi. Ardından gelen 23 Mart’ta başlayan bir haftalık süreç için de eğitimin online olarak yapılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde aldığı önlemler kapsamında uzaktan eğitimin adresi ise internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve televizyonda ise TRT kanalları olacak.

EBA’ya eba.gov.tr adresinin yanısıra iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarına App Store ve Google Play üzerinden erişilebilecek. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamak için 2012 yılında geliştirilen EBA’da neler var? Kimler kullanabiliyor? Sisteme nasıl giriş yapılabiliyor? Tüm Türkiye’nin merak ettiği bu sorunların cevaplarını bir araya getirdik.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Fatih Projesi kapsamında online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA),tüm ders içeriklerini internet üzerinden sunuyor.

MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Platforma “Öğrenci”, “Öğretmen” veya “Veli” olarak giriş yapılabiliyor.

EBA’YA NASIL GİRİLİR?

Öğrenci olarak EBA’ya nasıl giriş yapılır?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

Öğretmenler EBA’ya nasıl giriş yapabilir?

"EBA Giriş" ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA’ya giriş yapabilirsiniz.

Veliler EBA’ya nasıl giriş yapabilir?

Veliler, eba.gov.tr adresi üzerinde yer alan “Veli” kısmına tıkladıktan sonra e-Devlet üzerinden EBA’ya yönlendiriliyor. Ancak sistem girmek isteyen velinin, öğrencinin e-okul'da kayıtlı velisi olması gerekiyor.



ÖĞRENCİLER İÇİN NELER VAR?

EBA’da öğrenciler için şu hizmetler bulunuyor:

Öğrenciye göre özelleştirilmiş öğrenme ortamı ve arayüz, öğrenciye özel takvim, destek yayınlar ve kaynaklar, kontrolden geçirilmiş oyunlar, tüm ders içeriklerine tek yerden erişim, derslerde öğrenilenleri evde tekrar etme, soru ve sınav bankası, öğretmen desteğini okul dışında erişim, sosyal paylaşım ortamı ile öğrencini okulundaki herkese ulaşma imkanı, tartışma, paylaşma, oylama gibi etkileşimlerle iletişim, öğrencini başarılarını izleme ve yaptıklarını sergileme olanağı, bireysel başarılar için ayrıntılı raporlar, puan toplama, rozet alma.

ÖĞRETMENLER İÇİN NELER VAR?

EBA’da öğretmenler için ise şu hizmetler bulunuyor:

Tüm ders içeriklerine tek yerden erişim, MEB öğretim programıyla uyumlu içerik ve soru havuzları, etkileşimli tahtalara özel ders içerikleri, öğrencilerinizi izleme ve destekleme, sınıf ve öğrenci bazında detaylı gelişim raporları, akıllı önerme ile öğrencilerin eksiklerine özel içerik yönlendirmeleri, ödev, etkinlik, tartışma ve projeler gönderme imkanı, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek için kurslar ve programlar ile uzaktan eğitim ortamı, mesleki gelişime yönelik gruplar, ders dışı Zamanlar İçin yardımcı kaynaklar, kütüphane alanında yer alan yayınlar, kaynaklar ve oyunları öğrencilerle paylaşma imkanı, içerik oluşturmak ve soru-sınav üretmek için gerekli ortamlar, programlama bilgisi gerekmeden etkileşimli içerik oluşturmanızı sağlayan VFabrika aracı, tartışma, paylaşma, etkinlik gibi sosyal etkileşimler için okul içindekilerle sosyal paylaşım ortamı.



VELİLER İÇİN NELER VAR?

EBA’da veliler için ise şu hizmetler bulunuyor:

Öğrencinin akademik takibi, çocuğunuzun sınav tarihlerini ve çalışmalarını takip etme imkanı, sistem tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporlarla çocuğun gelişimini takip etme, çocuğunuzun konulardaki performansını izleme, çocuğunuzun çözümlerinin analizinden eksiklerine özel içeriklere ulaşma, öğretmeninin desteğine okul dışından da erişim,

öğrencinizin akademik başarılarının yanı sıra katıldıkları projeleri ve ders dışı sosyal aktivitelerini portfolyolarından takip etme imkanı, öğrencinizin kazandığı puanlar ve armalar ile EBA'yı ne kadar aktif kullandığını takip etme imkanı, EBA kütüphane ile kişisel gelişim ortamı.