Coronavirüs haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 7 bin 402 hasta var. Corona virüs nedeniyle 108 vatandaşımız da hayatını kaybetti. İşte Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durum...

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 29 MART 2020

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 31 BİNE DAYANDI

Corona virüsü haritasına göre, 29 mart sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 666 bin. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 857. Corona virüs salgını dünya genelinde 177 ülkede görülüyor.

ABD VE İTALYA, CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA ÇİN'İ GEÇTİ

Corona virüsün en çok görüldüğü ülkeler ABD ve İtalya olmuş durumda. ABD'de toplam vaka sayısı 124 bini geçti. İtalya'da ise toplam vaka sayısı 92 bini geçti. ABD ve İTAlya bu rakamlarla toplam 88 bin vakası bulunan Çin'i geride bıraktı. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında uzun zamandır önemli bir artış yaşanmıyor. Çin'i takip eden ülke ise 73 bin vaka ile İspanya.

MESLEK LİSELERİNDE BİR HAFTADA ÜRETİLEN 500 BİN MASKENİN DAĞITIMI YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerimiz, bir hafta gibi kısa sürede 500 bin maske üretti. Üretilen maskeleri il müdürlerimiz ağırlıklı olarak sağlık kurumlarına iletti. Meslek liselerimiz, maske taleplerine yetişmek için yoğun üretim çalışmalarına devam ediyor." Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri de, fabrikaya çevirdikleri okulda 10 günde yaklaşık 150 ton hijyen solüsyonu üretti.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN İSTANBULLULARA KORONAVİRÜS UYARISI

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbulluları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Yerlikaya, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur" dedi.

İstanbullular koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara bu kez uydular. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate alan vatandaşlar geçen haftanın aksine bu kez dışarı çıkmadı.

Geçtiğimiz pazar günü balık tutan ve spor yapan vatandaşların akın ettiği sahiller, bu pazar boş kaldı. Spor amaçlı dışarı çıkan birkaç kişinin dışında yasaklara bu kez riayet eden vatandaşlar, geçtiğimiz haftanın aksine Arnavutköy Sahili ve Galata Köprüsü'ne akın etmedi.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre geçen pazar yüzde 13 olan yoğunluğun ise bu hafta yüzde 9'a gerilediği görüldü.