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Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada 665 bin kişi etkilenirken, 30 bini aşkın insan da yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise vaka sayısı 7 bin 402'ye ulaşırken, 108 vatandaş da yaşamını yitirdi. Bu olumsuz gelişmelerin ardından ise alınan tedbirler sıkılaştırıldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbulluları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Yerlikaya, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur" dedi.