Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin sınır komşuları da dahil olmak üzere onlarca ülkede görülen Corona virüsü vakaları için tüm ddünya alarmda. Corona virüsü salgınından Çin'in ardından en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İran oldu. ABD'de meydana gelen Corona virüsü ölümleri, Atlantik ötesini de alarma geçirdi. İran ve Irak'ta namazlar camilerde kılınmayacak. Corona virüsü salgınında yaşanan son gelişmeler haberimizde.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de Corona virüsü tespit edilen bir vaka görülmedi. Corona virüsü şüphesi taşıyan tüm vakalar karantinaya alınarak testler yapılıyor. Test sonuçları negatif çıksa bile bir süre gözlem altında tutuluyor. Ancak Corona virüsü tespit edilen bir yolcunun THY uçağı ile İstanbul'dan Singapur'a uçması yeniden alarma geçirdi. Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre, Londra'dan gelen Corona virüsü taşıyan yolcu İstanbul Havalimanı'nda 22 dakika kaldıktan sonra transit geçiş yaparak Sigapur uçağına bindiği öğrenildi. İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü düşünüldüğü zaman yolcunun 22 dakikalık süre zarfında Londra uçağından inerek direkt Singapur uçağına bindiği düşünülüyor.

Singapur'da bugüne kadar toplam 112 Corona virüsü vakası görülmüştü.

İRAN VE IRAK'TA CAMİDE NAMAZA KORONAVİRÜS ENGELİ!

İran'da ciddi bir şekilde yayılan koronavirüs salgını nedeniyle eyalet merkezlerinde kılınacak cuma namazlarının iptal edildiği duyuruldu. Öte yandan ilk ölümlü vakanın görüldüğü Irak'ın Süleymaniye kentinde ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağı duyuruldu.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği Irak'ın Süleymaniye vilayetinde, ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağı duyuruldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslam Alimleri Birliği Süleymaniye Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, durumun ciddi olduğu ve virüsün hızlı bir şekilde yayılma tehlikesi bulunduğu ifade edildi. IKBY Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs nedeniyle Süleymaniye vilayetinde ilk defa bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD'DE KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLERDE ARTIŞ, KONGRE'DEN EK BÜTÇE!

ABD genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. California eyaletinde ilk defa 1 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Diğer 10 kişi ise Washington State eyaletinde hayatını kaybetti. ABD’nin doğu yakası New York eyaletinde de teyid edilen koronavirüs vakası 2'den 6’ya çıktı. New York Valisi Andrew Cuomo, ilgili 6 kişi ile temas etme ihtimali bulunan yaklaşık bine yakın kişiden evlerinde kendilerini karantinaya almalarını istediklerini açıkladı. Öte yandan, United havayolu şirketi, salgın korkusu nedeniyle seyahat taleplerinin azalmasından dolayı Nisan’da uçak seferlerini iç hatlarda yüzde 10, uluslararası hatlarda da yüzde 20 azaltma kararı aldıklarını duyurdu. ABD genelinde, çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110’dan fazla koronavirüs taşıyıcısı hasta bulunduğu belirtiliyor.

ABD Kongresi, Çin'de başlayan ve ABD'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye 7,8 milyar dolarlık ek bütçe ayrılması konusunda anlaşmaya vardı.

Öte yandan Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’da Amerikan Havayolları şirketi yöneticileri ile bir araya geldi. Kovid-19’un hava yollarına etkisinin konuşulduğu toplantıda, Pence de virüsün son durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve büyük bir endişeye gerek olmadığını vurguladı. Trump, burada yaptığı konuşmada, özellikle İtalya gibi virüs ölümlerinin çok olduğu bölgelere yapılan seyahatlerde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Ancak dünyanın büyük bir bölümüne uçuş yapmak şu anda güvenli." mesajını verdi. Başkan Trump, "Virüs nedeniyle haftalardır yüzüme dokunmuyorum. Bunu yapmayı gerçekten çok özledim." ifadesini kullandı. Açıklamaları sosyal medyada gündem olan Trump'un elini yüzüne koyarak konuşulanları dinlediği fotoğrafları paylaşıldı.

ÇİN'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ!

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 14’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, 139 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 522 olarak bildirilirken, gözetim altında tutulanların sayısı da 32 bin 870’e geriledi. İyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 52 bin 45’e yükseldi.

Son 24 saatteki can kayıplarının tamamı virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleşti, ülkedeki toplam ölü sayısı 3 bin 14’e ulaştı. Bugüne kadar tespit edilen yeni koronavirüs vakası ise 80 bin 270’e çıktı. Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kaydedilen vaka sayısı 104’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak bildirildi.