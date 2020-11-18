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Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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