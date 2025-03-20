Çorum'da lüks araç yüklü TIR'da yangın çıktı

Yangın, saat 16.00 sıralarında D-100 karayolu Baldıran mevkisinde çıktı. Bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve lüks araçları taşıyan TIR'ın dorse bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, TIR’ın dorsesindeki araçlar da zarar görmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.