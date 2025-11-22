Çorum'da park halindeki vince, peş peşe iki otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Çorum–İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarında meydana geldi.

Elektrik trafosu bakımı için yolun sağında park halinde duran Rafet T. yönetimindeki vince, Osman A. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Bu kazanın hemen ardından Hüseyin Güngören yönetimindeki otomobil de vince arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçlardan çıkarılan sürücülerden Hüseyin Güngören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Osman A., ise ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güngören'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA