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Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Çorum'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
AA

Satılmış K. idaresindeki otomobil, Osmancık Caddesi Çevre Yolu Üst Geçidi'nde Tuğçe Ö. idaresindeki otomobil, Adnan B. idaresindeki otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Ayşe, Feyzabetül, Yusuf E. ve Selma B. ile Nevin K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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