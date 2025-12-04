Habertürk
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Çorum FK: 0 - Corendon Alanyaspor: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çorum FK: 0 - Corendon Alanyaspor: 5 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Corendon Alanyaspor, deplasmanda 1. Lig ekibi Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti. Steve Mounie (4) ve Uchenda Ogundu'nun golleriyle farklı kazanan Corendon Alanyaspor, adını gruplara yazdırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 23:32 Güncelleme: 04.12.2025 - 23:34
        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmasında konuk olduğu 1. Lig ekibi Çorum FK'yı 5-0 yenerek gruplara kaldı.

        Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 10, 33, 38 ve 85. dakikalarda Steve Mounie ile 3. dakikada Uchenda Ogundu attı.

        Alanyaspor'un grup aşamasındaki rakipleri, yarın gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Haydar Avcı

        Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Mehmet Emin Sapancı dk. 82), Semih Akyıldız, Cemali Sertel, Çınar Temir (Doruk Üzüm dk. 58), Çınar Neşe (Poyraz Başcan dk. 58), Taha İbrahim Rençber, Yusuf Güzel, Atakan Can (Berat Yiğit Vural dk. 58), Muhammet Emin Zorlu, Yiğit kaya, Emir Alp Özçelik (Yiğit Kaplan dk. 76)

        Yedekler: Furkan Çetinkaya, Arda Güner, Mustafa Arda Kantar, Bedirhan Misir, Ahmet Miraç Akgül

        Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

        Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima (Semih Doğanay dk. 46), Efecan Karaca, Steve Mounie, Güven Yalçın, Baran Moğul Tay, Fatih Aksoy (Batuhan Yavuz dk. 46), Uchenna Ogundu, İbrahim Kaya, Gaius Makaouta (Hüseyin Şen dk. 46), Ümit Akdağ (Yusuf Can Karademir dk. 30)

        Yedekler: Mert Furkan Bayram, Duarte, Meschack Elia, Inais Hagi, Ui Jo Hwang, Maestro

        Teknik Direktör: Joao Pereira

        Goller: Uchenda Ogundu (dk. 3), Steve Mounie (dk. 10, 33, 38 ve 85) (Alanyaspor)

