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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Çorum FK: 1 - Sakaryaspor: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çorum FK: 1 - Sakaryaspor: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK, Sakaryaspor'u 1-0 yenerek, bu sezonki ilk iç saha galibiyetini aldı. Çorum FK, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.09.2023 - 21:23 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:23
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        Çorum FK evinde ilk kez kazandı
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        Çorum Şehir Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadelenin 29. dakikasında ev sahibi Çorum FK, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıyı deneyimli golcüsü Ahmet İlhan Özek ile gole çeviren Çorum ekibi, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

        77. dakikada VAR uyarısı sonrası hakem, Çorum FK'dan Michal Nalepa kırmızı kart gösterdi.

        Konuk Sakaryaspor, eksik kalan rakibi karşısında son anlarda kurduğu baskıdan gol çıkaramadı.

        Karşılaşma Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

        İlk kez sahasında galibiyet sevinci yaşayan Çorum FK, puanını 10'a çıkardı.Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Sakaryaspor ise 5 puanda kaldı.

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        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Egemen Savran

        Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Ologo, Taure, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Gökhan Karadeniz), Suat Kaya (Dk. 63 Geraldo), Nalepa, Eren Aydın (Dk. 83 Berkay Can Değirmencioğlu), Murat Yıldırım (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Erkan Kaş, Sadık Arda Yılmaztürk, Atakan Cangöz

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 87 Murat Cem Akpınar), Ndlovu (Dk. 74 Del Valle), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 87 Rashad Muhammed), Erdi Dikmen, Mikail Okyar (Dk. 83 Simon), Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım

        Gol: Dk. 30 (penaltıdan) Ahmet İlhan Özek (Ahlatcı Çorum FK)

        Kırmızı kart: Dk. 77 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 86 Erkan Kaş, Dk. 90+4 Sadık Arda Yılmaztürk (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 88 Erdi Dikmen, Dk. 90+3 Del Valle (Sakaryaspor)

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