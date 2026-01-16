Çorum FK: 4 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Adana Demirspor'u 4-1 yendi.
Trendyol 1.Lig 21. hafta maçında Arca Çorum FK sahasında ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Çorum FK'da goller 6. dakikada Mame Thiam, 80. dakikada Oğuz Gürbulak, 83. dakikada Atakan Akkaynak ve 88. dakikada Samudio'dan geldi.
Kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla 5.sıraya yükseldi.
1. Lig'in 22. haftasında Çorum FK deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.