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        İnşaat malzemesi hırsızları, 'Teleskop' operasyonu ile yakalandı

         ÇORUM´daaralarında kadınların da bulunduğu inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 9 kişi, polis ekiplerinin 2,5 ay süren 'Teleskop' operasyonu ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:20
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        İnşaat malzemesi hırsızları, 'Teleskop' operasyonu ile yakalandı
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         ÇORUM´daaralarında kadınların da bulunduğu inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 9 kişi, polis ekiplerinin 2,5 ay süren 'Teleskop' operasyonu ile yakalandı.

        Çorum´da inşaatlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri takibe aldı. 2,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen 'Teleskop' operasyonunda F.Ç. (39), A.Ç. (37), F.Ç. (23), Z.Ç. (25), F.Ç. (43), C.Ç. (40), E.A. (24), O.G. (34) ve S.Ç. (30) gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, çok sayıda ahşap kalıp, fayans, teleskopik demir direk, elevatör, elektrik panosu ve iskele, 2 tüfek, 3 telsiz, 7 bin lira para ile 45 litre çalıntı yağ ele geçirildi. Malzemeler, gerekli işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi. 9 kişi, ifade işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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