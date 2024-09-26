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        Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet aranıyor

        ÇORUM'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Samet Şeker (22), aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:53 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:55
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        Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet aranıyor
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        ÇORUM’da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Samet Şeker (22), aranıyor. 50 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları, telefon sinyalinin geldiği Obruk Baraji çevresinde sürdürülüyor.

        Çorum'da 22 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Samet Şeker'in ailesi polise başvurarak yardım istedi. Kayıp gencin bulunması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Telefon sinyalinin en son alındığı nokta olan Obruk Barajı çevresinde yoğunlaşan aramalarda, eğitimli köpekler de kullanılıyor. Havadan ve karadan yapılan aramalar titizlikle yürütülüyor.

        Baba Esat Şeker, “22 Eylül akşamı oğlum evden çıktı, bir daha da eve dönmedi. Oğlum kaybolalı 5 gün oldu. AFAD, jandarma, polis, İHH ekipleri dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulunur” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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