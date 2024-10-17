Çorum'da tanker ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 17 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Alaca ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 06 BY 8188 plakalı tanker ile Tokat'ın Zile ilçesi istikametinden Çorum'un Alaca ilçesi istikametine seyir halinde olan 19 AEY 959 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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