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        Çorum'da tanker ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 17 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde tanker ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:50
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        Çorum'da tanker ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 17 yaralı
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        ÇORUM'un Alaca ilçesinde tanker ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Alaca ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 06 BY 8188 plakalı tanker ile Tokat'ın Zile ilçesi istikametinden Çorum'un Alaca ilçesi istikametine seyir halinde olan 19 AEY 959 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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