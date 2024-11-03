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        Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 33 yaralı (5)

        OLAYANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIÇorum'da 5 katlı binada meydana gelen doğalgaz patlaması bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, patlamadan sağ kurtulanlar o anları anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 20:12 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:15
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        Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 33 yaralı (5)
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        OLAYANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Çorum'da 5 katlı binada meydana gelen doğalgaz patlaması bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, patlamadan sağ kurtulanlar o anları anlattı. Patlamanın yaşandığı apartmana 10 metre mesafede bulunan ve Osmancık caddesinde esnaf olan Keramettin Yıldız, "İş yerimde oturuyordum ve yan binada şiddetli bir patlama oldu. Ben kendimi dışarıya zor attım. Ortalık perişan oldu, ben canımı zor kurtardım” dedi.

        DEPREM OLUYOR SANDIK

        Kıraathane işletmecisi Mehmet Kozan ise “Ben kıraathanemde ocakta bardak yıkıyordum. Şiddetli bir patlama oldu. Panikle herkes dışarıya koşturdu. Deprem oluyor sandık, dışarısı toz dumandı" diye konuştu .

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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