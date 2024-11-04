Çorum Valisi Çalgan: Patlamanın olduğu bina kaldırılacak (3)

ÖLENKİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada hayatını kaybeden emekli Osman Keyinci’nin (65) cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Patlama sırasında evde yalnız olduğu belirtilen Keyinci için Akşemseddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Osman Keyinci, Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi. Keyinci’nin cenazesine Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yakınları katıldı.

MAHSUR KALAN KEDİ SAATLER SONRA KURTARILDI