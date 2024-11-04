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        Çorum Valisi Çalgan: Patlamanın olduğu bina kaldırılacak (3)

        ÖLENKİŞİ TOPRAĞA VERİLDİÇorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada hayatını kaybeden emekli Osman Keyinci'nin (65) cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:00
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        Çorum Valisi Çalgan: Patlamanın olduğu bina kaldırılacak (3)
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        ÖLENKİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Çorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada hayatını kaybeden emekli Osman Keyinci’nin (65) cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Patlama sırasında evde yalnız olduğu belirtilen Keyinci için Akşemseddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Osman Keyinci, Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi. Keyinci’nin cenazesine Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yakınları katıldı.

        MAHSUR KALAN KEDİ SAATLER SONRA KURTARILDI

        Patlamanın ardından binalardaki değerli eşyalar yetkililerin gözetiminde alınmaya başlandı. Ayrıca patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı’nın karşısında hasar oluşan Arınç Apartmanı’nın 2’nci katında mahsur kalan 'Mia' isimli kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Koltuğun altında bulunan kedisini ekiplerden teslim alan Selma Yiğit, “Çok mutluyum, kedim dünden bu yana evde mahsur kalmıştı. Ekipler binaya girip kedimi bulup bana teslim ettiler” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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