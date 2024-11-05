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        Parkta çocuklar oynarken oyun grubunu yaktı

        ÇORUM'un oyun parkındaki oyun grubu yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:50
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        Parkta çocuklar oynarken oyun grubunu yaktı
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        ÇORUM’un oyun parkındaki oyun grubu yandı. 2 çocuğun çıkardığı belirlenen yangın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

        Azerbaycan Caddesi’ndeki bir parkta oyun grupları alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Pakın yakınından geçen sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangında oyun grubu kullanılamaz hale geldi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangını 2 çocuğun çıkardığı belirlendi. Çocuklar yakalanarak ailelerine teslim edildi.

        Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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