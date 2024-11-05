Parkta çocuklar oynarken oyun grubunu yaktı

Azerbaycan Caddesi’ndeki bir parkta oyun grupları alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Pakın yakınından geçen sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangında oyun grubu kullanılamaz hale geldi.

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