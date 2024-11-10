Sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla sırtından vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM’da tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan Metin Kolçak (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Kolçak’ın yakınları da cinayet şüphelisini darbetti.

Olay saat 19.00 sıralarında Üçtutlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan İbrahim Ö. (30) ve Metin Kolçak sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ö., üzerinde bulunan tabancayla Metin Kolçak’a peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden üçü sırt bölgesine isabet eden Metin Kolçak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Kolçak’ın yakınları da İbrahim Ö.’yü yakalayıp darbetti. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.