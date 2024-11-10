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        Sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla sırtından vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

        ÇORUM'da tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan Metin Kolçak (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 22:13 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:15
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        Sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla sırtından vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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        ÇORUM’da tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan Metin Kolçak (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Kolçak’ın yakınları da cinayet şüphelisini darbetti.

        Olay saat 19.00 sıralarında Üçtutlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan İbrahim Ö. (30) ve Metin Kolçak sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ö., üzerinde bulunan tabancayla Metin Kolçak’a peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden üçü sırt bölgesine isabet eden Metin Kolçak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Kolçak’ın yakınları da İbrahim Ö.’yü yakalayıp darbetti. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Metin Kolçak, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan olayın şüphelisi İbrahim Ö. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın duyulmasının ardından ölen Metin Kolçak’ın yakınları hastaneye akın ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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