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        Sokaktaki 'alacak' cinayetinin şüphelisi adliyede

        ÇORUM'da alacak meselesinden sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Metin Kolçak'ı (27) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan İbrahim Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:55
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        Sokaktaki 'alacak' cinayetinin şüphelisi adliyede
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        ÇORUM'da alacak meselesinden sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Metin Kolçak'ı (27) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan İbrahim Ö. (30), geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Üçtutlar Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Ö. ve Metin Kolçak arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. İbrahim Ö., üzerindeki tabancayla Metin Kolçak'a peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Kolçak, yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Metin Kolçak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Polisin olay sonrası gözaltına aldığı İbrahim Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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