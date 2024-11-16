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        Çorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada kullanılamaz hale gelen binanın yıkımına başlandı

        ÇORUM'da, doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı 5 katlı 16 daireli, Hilal Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:15
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        Çorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada kullanılamaz hale gelen binanın yıkımına başlandı
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        ÇORUM'da, doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı 5 katlı 16 daireli, Hilal Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Patlama anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

        Olay, 3 Kasım’da, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı’nda meydana geldi. Tedirginliğe neden olan patlamayla, apartman ve çevresindeki binalar ile caddede park halindeki araçlarda hasar oluştu. Patlamada 3'üncü katta ikamet eden Osman Keyinci (65) yaşamını yitirirken; 33 kişi de yaralandı. Olaydan 13 gün sonra, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve tehlike oluşturan binanın kontrollü olarak yıkımına başlandı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bina ve çevresinde, araçların ve yayaların geçişi durduruldu.

        'AĞIR HASARLI'

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konuya ilişkin açıklamasında, "Hilal Apartmanı, patlamanın ardından ağır hasarlı olarak bildirildi. Kolonlarda çatlaklar olduğu tespit edilmişti. Tabii bu arada binada yaşanan patlamanın her boyutu incelendi ve bu yıkım kararı alındı. En son olarak yetkili kurum binanın yıkılması kararı verdi ve belediye olarak bugün de bu yıkımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

        Öte yandan, patlama anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle iş yerlerinin camlarının kırıldığı, caddede yürüyen insanların kaçtığı anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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