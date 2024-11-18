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        Evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü

        ÇORUM'un Osmancık ilçesinde evde çıkan yangında Fatma Makineci (36) ile oğlu Kaan Mert Kaya (14) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:28 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:28
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        Evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü
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        ÇORUM'un Osmancık ilçesinde evde çıkan yangında Fatma Makineci (36) ile oğlu Kaan Mert Kaya (14) yaşamını yitirdi. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Makineci’nin evi ateşe verdiği üzerinde duruyor.

        İlçenin Şenyurt Mahallesi 9’uncu Caddesi’nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki Fatma Makineci’nin oturduğu dairede saat 03.30 sıralarından yangın çıktı. Daireden gelen patlama seslerine uyanan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapı ve pencereyi kırarak içeri giren ekipler, evde Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı. Makineci’nin oğlu Mert Kaan Kaya ise odasında ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya da kurtarılamadı. Ekiplerin yaptığı incelemede evin birçok yerine tiner ve jel dökülüp ateşe verildiği belirlendi.

        Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Makineci’nin evi ateşe verdiği üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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