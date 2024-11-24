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        Çorum'da 10 araç zincirleme kazaya karıştı; 1 ölü, 9 yaralı (3)

        BAŞKAARACIN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ KURTARILAMADISamsun- Çorum karayolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, çarpışmanın hemen ardından kendi aracından inen sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Cumali Kurt (30), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:36 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:40
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        Çorum'da 10 araç zincirleme kazaya karıştı; 1 ölü, 9 yaralı (3)
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        BAŞKAARACIN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

        Samsun- Çorum karayolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, çarpışmanın hemen ardından kendi aracından inen sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Cumali Kurt (30), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kurt’un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, yaralı 9 kişinin tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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