Çorum'da 10 araç zincirleme kazaya karıştı; 1 ölü, 9 yaralı (3)

BAŞKAARACIN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Samsun- Çorum karayolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, çarpışmanın hemen ardından kendi aracından inen sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Cumali Kurt (30), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kurt’un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, yaralı 9 kişinin tedavisi devam ediyor.