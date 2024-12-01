Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yaralandı
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte toplamda 7 kişi yaralandı.
ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte toplamda 7 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu- Alaca yolunun 21’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, kazaya karıştı. Kazada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun da arasında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Başkan Yazıcıoğlu ile diğer 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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