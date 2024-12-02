Kazada yaralanan Başkan Yazıcıoğlu, Çorum'dan Tokat'a sevk edildi

ÇORUM'dageçirdiği trafik kazasında göğüs kemiği kırılan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu-Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam aracı ile 06 DNV 364 plakalı TIR, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde çarpıştı. Kazada Başkan Yazıcıoğlu ile diğer araçlardaki Ömür Rana Üngör, Ayşe Güler, Pehlül Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Zeykir Aydoğan ve Murat Ünalmış, yaralandı.