Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Dervişoğlu: Esad gitmiştir, Suriyelilerin de Türkiye'deki misafirliği bitmiştir (2)

        DERVİŞOĞLU:İNSANLAR 12 BİN 500 LİRA İLE NASIL GEÇİNEBİLİR KİİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin davetlisi olarak Çorum'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 21:26 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dervişoğlu: Esad gitmiştir, Suriyelilerin de Türkiye'deki misafirliği bitmiştir (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        DERVİŞOĞLU:İNSANLAR 12 BİN 500 LİRA İLE NASIL GEÇİNEBİLİR Kİ

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin davetlisi olarak Çorum’a geldi. Çırağan Sarayı Düğün Salonunda partililere seslenen Dervişoğlu asgari ücretle ilgili konuştu. Asgari ücretin en az 28 bin TL olması gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        “Aslında emekli maaşı diye bir şeyde yoktur. Devlet vatandaşa ve emekliye maaş vermez. Devlet vatandaşa vermiş olduğu ücreti daha vermeden önce o çalışırken pirim olarak kendisinden kesmiştir zaten, dolayısıyla vermiş olduğu miktar bir lütuf değil haktır. Bu verilen maaş emeklinin hakkının karşılığı olmayan miktardadır. En düşük emekli maaşı şu an 12 bin 500 liradır. İnsanlar bu maaşla nasıl geçinebilir ki. Öte yandan asgari ücrete de biz işverenin dengelerini koruyarak 28 bin TL olmasını önerdik."

        TÜRKİYE O BÖLGEDE YENİ BİR GÜVENLİK HATTI OLUŞTURMALIDIR

        İç savaş sırasında Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, Esad rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmelerini de değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu hükümeti buradan uyarıyorum, Irak PKK’sı ile Suriye PKK’sının birleşmesi mutlak suretle engellenmelidir. Türkiye o bölgede yeni bir güvenlik hattı oluşturmalıdır. Süleyman Şah Türbesi devamlı tartışılıyor. Süleyman Şah Türbesi, 1973 yılındaki yerine taşımalıdır. Süleyman Şah Osmanlı’nın atasıdır. Onun yatacağı yer ilk kabrinin olduğu Caber Kalesidir” dedi.

        ZAMAN KAYBETMEDEN DERHAL ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLMELİDİRLER

        Suriyelilerin geldikleri ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğinin altını çizen Devrvişoğlu, “Cumhuriyetimizin geleceği için hiç zaman kaybetmeden Suriyeliler ülkelerine gönderilmelidir. Zaten vatandaşlıkları geçerli değildir. Daha önce çıkarılan kanuna bakılırsa bile Suriyelilerin mal edinimi bile yasaktır. Bu kanunu zamanında Atatürk çıkarmıştır. Yürürlükte olan bir kanundan bahsediyorum. Mal edinmesi yasak olan Suriyelilerin mal edinerek vatandaşlığa geçirilmeleri sağlanmıştır. Bu ülkemize yapılmış bir iyilik değildir. Bakın bu bir gaflettir. Gaflet, ihanet demeye dilim varmıyor. Bu yolla vatandaşlık edinmiş Suriyelilerin vatandaşlıkları nakıstır. Yani boştadır. Onun için hükümeti öncelikle Suriyelilere verilmiş 238 bin vatandaşlığın iptali noktasında göreve davet ediyorum" diye konuştu.

        Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler

        Benzer Haberler

        Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
        Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
        Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da "4. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" sona erdi
        Çorum'da "4. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" sona erdi
        Çorum'da üç berber, yarım asırdır meslek hayatını bir arada sürdürüyor
        Çorum'da üç berber, yarım asırdır meslek hayatını bir arada sürdürüyor
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü