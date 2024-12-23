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        Çorum'da 1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi

        ÇORUM İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir ton kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:25
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        Çorum'da 1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi
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        ÇORUM İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir ton kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum genelinde kaçak ve sahte içki ile imalatında kullanılan etil alkolün toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kaçak ve el yapımı alkollü içki imal ederek sattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Arama sırasında bir ton kaçak ve sahte içki ile bakır damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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