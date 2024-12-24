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        Evinde ölü bulundu

        ÇORUM'da yakınlarının haber alamadığı Yalçın Kafa (32), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:55
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        Evinde ölü bulundu
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        ÇORUM'da yakınlarının haber alamadığı Yalçın Kafa (32), evinde ölü bulundu.

        Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Yalçın Kafa'ya ulaşamayan yakınları, dün akşam saatlerinde evine gitti. Eve giren yakınları, Kafa'yı sandalyede ölü buldu. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sonrası Kafa'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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